Belzieke vrouw pleegt 120 telefoontjes naar huisartsenpost in Almelo

Hoe vaak Petra K. op 27 april de Centrale Huisartsenpost Almelo belde is niet bekend. Maar het was vaak, aldus de officier van justitie gisteren in de pro-formazitting in Almelo in de nieuwe strafzaak tegen de vrouw. De vele telefoontjes waren voor de leiding van de huisartsenpost in elk geval aanleiding opnieuw bij de politie aangifte tegen K. te doen. Sinds dat moment zit de oud-Rijssense ook in hechtenis.