Bert (77) uit Almelo legt al 50 jaar zijn hart‚ ziel én stem in het Almeloos koor

In zijn woonkamer in Almelo toont Bert Sies (77) trots de versierselen. De zegelring zit keurig in een doosje. Die draagt hij alleen bij concerten. Hij is de vijfde beheerder‚ geen eigenaar. De ring blijft namelijk eigendom van het koor. „Deze ring is op 6 januari 1958 voor het eerst uitgegeven aan de toenmalige koorvoorzitter‚ de heer Veldhuis”, zegt de geboren Zeeuw. „Het kleinood dient bij leven te worden doorgegeven aan de volgende. Iemand die van bijzondere betekenis is voor het koor. Symbolisch herinnert de ring de tijdelijke drager eraan dat het koor moet blijven voortbestaan.”