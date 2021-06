Beveiliger bij verzorgingshuis gemolesteerd door jongeren: ‘Ineens begonnen ze te schoppen en te slaan’

ZGT in Almelo en Hengelo kijkt terug op megazwaar coronajaar, maar houdt miljoenen over

1 juni ALMELO/HENGELO - Het was een bewogen en ontzettend druk jaar voor de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), maar ondanks alle coronadrukte schrijven de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo over 2020 zwarte cijfers. Dat is voor een groot deel te danken aan de zorgverzekeraars en de verkoop van laboratorium ’t Venderink in Hengelo.