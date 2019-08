Beveiliger Niels Boomkamp is voortaan ‘de man met het litteken’

Het familiebedrijf Deze bakker in Almelo maakt Kozakken met crème die niet aan je gehemelte blijft plakken

16 augustus ALMELO - Ben Lubbers wilde politieagent of gymleraar worden en broer Marcel had al voor meubelmaker geleerd. Inmiddels zijn ze alweer 38 jaar aan het werk in de bakkerij die vader Lubbers in 1958 had overgenomen.