Dokter Piet (73) ruilde zijn stetho­scoop in voor een kwast: ‘Schilderen is een wat onbenulli­ge bezigheid, maar leuk om te doen’

Als Almelose huisarts was hij een generalist die zocht naar oplossingen. Nu als kunstschilder is Piet van de Hoef... een generalist die zoekt naar oplossingen. Want hoe schilder je sneeuw als het doek wit is?