Met video Terschel­ling overspoeld door honderden jongeren uit Twente: ‘Beter een biertje dan dat geouwehoer met drugs’

De schooltassen liggen ergens in een hoek en het vakantiebaantje moet maar even wachten. Eerst gaan 400 jongeren uit de gemeente Tubbergen een week feestvieren op Terschelling. De eerste reis zonder ouders op vakantie, geen controle en even alle stress van een druk schooljaar vergeten. Bestemming: jongerencampings De Appelhof en Terpstra.