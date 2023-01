Bewoners Grotestraat boos over maatregel tegen sluipverkeer in centrum Almelo; ‘Werkt niet, het wordt nu helemaal een racebaan’

‘Ons grasveld moet blijven’, smeken 280 kinderen uit Den Ham, maar er volgt teleurstel­ling én hoop

VRIEZENVEEN - Ze waren er uiteraard niet, want voor de meeste kinderen van basisschool De Smithoek was het uiteraard bedtijd toen de gemeenteraad zich boog over hun speelruimte. Toch lieten ze van zich horen, met een groot pamflet. ‘Ons grasveld moet blijven’, stond er in chocoladeletters. Na een teleurstellende boodschap, volgde dinsdagavond echter ook hoop voor de 280 basisschoolkinderen.

24 januari