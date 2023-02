‘Bezetters’ van Schelfhorstpark laten Almeloërs zien hoe het onder Napoleon was

ALMELO - De Slag om Ruigenrode is een van de grootste evenementen in Almelo. Er is strijd op het slagveld in het Schelfhorstpark, maar ook educatie op scholen. Dit jaar doen alle basisscholen mee. De organisatie van het evenement op 22 en 23 april draait op volle toeren. Organisator Martijn Makkinga vertelt in vijf vragen hoe de vlag er bij hangt.

Wat hebben de scholen met een fictieve veldslag te maken?

„De veldslag die wordt nagespeeld, voltrekt zich in de tijd van Napoleon. Een bijzondere tijd, ook in Almelo. De Fransen hebben grote invloed gehad op ons land. We hebben een speciaal lespakket ontwikkeld waarmee we leerlingen op basisscholen over deze tijd vertellen. Het is een geschiedenisles over een periode waar ze normaal niet zo veel over horen.”

Welke scholen doen er mee?

„Dit keer doen alle basisscholen mee. Het gaat om de leerlingen in de groepen vijf tot acht. Er gaan re-anactors naar de scholen waar ze verkleed in tenue vertellen over de Franse periode. Op 22 maart krijgen docenten zelf een les op de meest historische plek van het Almelo, het Wetshuys.”

Er zelfs een speciaal boekje voor kinderen geschreven?

„Dat klopt. Het heet ‘De veldtocht van een Almelose weverszoon’. Het gaat over een man die met het leger van Napoleon naar Rusland trekt om te vechten. Hij vertelt over zijn belevenissen. De man heeft echt bestaan. Nou ja, het was natuurlijk geen weverszoon uit Almelo. Alle kinderen krijgen zo’n boekje en daarbij ook nog een kwartetspel met kaarten over de Franse tijd.”

Is het alleen voor basisscholen?

„We proberen ook iets te doen met leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat is nog niet helemaal rond maar er zijn wel plannen. We kijken of we ze een rondleiding kunnen geven over het festivalterrein. Om te laten zien hoe het er vroeger aan toe ging. Ik denk niet dat er vergelijkbare festivals in Nederland zijn, die zo breed op educatie inzetten als Almelo.”

Een rondleiding? Je zou haast jaloers worden?

„Nergens voor nodig, want iedereen kan op die dagen een rondleiding krijgen. Alle informatie staat op www.historischfestivalalmelo.nl. Daar kunnen mensen zich ook als vrijwilliger aanmelden. Het mooiste heb ik nog niet verteld. Het festival is gratis.”