Bij Smit Tandprothetiek in Almelo geven ze mensen zonder tanden hun gezicht weer terug

Je ziet ze niet, je hoort ze niet en toch lopen duizenden mensen dagelijks met hun producten in de mond. Voor het eerst treden de makers van kunstgebitten en ander protheses naar buiten. Deze donderdag is het de eerste keer dat er een landelijke open dag werd gehouden. Smit Tandprotethiek, aan de Bornerbroeksestraat 282 doet mee en gunt de bezoekers een kijkje in de keuken. Smit volgde in 1988 zijn vader op die de zaak in 1969 begon in de Rietstraat.