Bij water gevonden lichaam in Almelo is van 14-jarig meisje

Hoop op doorstart speelpara­dijs Dolle Pret in Almelo, curator treft enorme bende aan

9 januari ALMELO - De kans is aanzienlijk dat Dolle Pret in Almelo in de toekomst de deur weer opent. Want curator Wouter Weenink mikt op een doorstart van het failliete speelparadijs in Almelo. Al trof hij bij het inspecteren van de boedel een enorme bende aan. ‘Vijf containers vol troep moesten we afvoeren’.