Bij water gevonden lichaam in Almelo is van jong meisje

Bruin water in populaire visvijver in Almelo: hoe kan dat?

7 januari ALMELO - Het contrast is groot. Bij mooi weer en helder water is de vijver aan de Grand Canal een populair oord voor met name jeugdige vissers. Maar dezer dagen is de waterplas in het hart van de wijk Nijrees een vieze bruine smurrie die niet uitnodigt tot enige vorm van recreatie.