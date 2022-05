Bijzonder: vluchtelingenkoor zingt tijdens dodenherdenking in Almelo

Met video Staande ovatie voor Oekraïens kinderkoor dat zingt én harten verovert door hartjes uit te delen

BORNERBROEK - Harry Sulmann weet even niet meer waar hij het moet zoeken als het kinderkoor van Oekraïense vluchtelingen heeft gezongen. „Was er maar een andere ceremoniemeester”, verzucht hij geëmotioneerd. Een afgeladen St. Stephanuskerk in Bornerbroek is zondagmiddag het ontroerende toonbeeld van gemeenschapszin.

24 april