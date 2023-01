Binnen de kortste keren staat er 111.111 euro op de rekening van deze Almelose bierbrouwer: ‘Actie loopt als een tierelier’

Nog 9000 euro nodig

Terwijl er 120.000 euro nodig is voor het beoogde proeflokaal, met slijterij in de Grotestraat. „Dat bedrag gaan we zeker halen. We hebben daar alle vertrouwen in”, zegt bierbrouwer Menno de Braak, eigenaar van de Almelosche Brouwerij Zwarte Parochie. Samen met slijter Menno Schonewille heeft hij de crowdfunding op poten gezet. Met nog veertien dagen te gaan is er dus nog een kleine 9000 euro nodig. „Tot nu toe is er 10.000 euro per week binnen gekomen. Het loopt als een tierelier.” Op de speciale website www.zwarteparochie.nl, blijkt dat er inmiddels 184 investeerders zijn, die een gemiddeld bedrag van 603 euro hebben ingelegd.

Karakteristieke voorgevel

Het proeflokaal, mét slijterij en brouwerij komt in de Grotestraat, op nummer 48. In een pand dat momenteel in aanbouw is. Alleen de karakteristieke voorgevel is overeind gebleven. De bouw schiet aardig op, zegt De Braak. „Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in februari al voorzichtig beginnen met de inrichting. Daar hebben we vier maanden voor nodig.”