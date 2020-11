Bloedfanatieke 112-jager Reinhard (72) uit Almelo overleden aan corona

Meinders bakt in Almelo grootscha­li­ger dan in Rijssen: ‘Maar nog op steeds op ambachte­lij­ke wijze’

9 november ALMELO/RIJSSEN - Als er één zaak is die zich met recht familiebedrijf kan noemen, dan is het wel Bakker Meinders aan de Grotestraat in Rijssen. Maar liefst twee eeuwen lang al ging de bakkerij over van vader op zoon. Met inmiddels ook een winkel en grote bakkerij in Almelo.