Bloedige aanval op drachtig schaap in Geesteren, zeer waarschijnlijk door een wolf: ‘Dit doet echt pijn in mijn hart’

Geen straf voor verstande­lijk beperkte vrouw na stalking Almeloër; 900 telefoon­tjes in drie maanden

De tranen biggelen Ursula van W. (49) uit Wijhe over de wangen als ze vrijdag met duidelijke tegenzin de rechtszaal binnenloopt. Het is niet dat ze ertegenop ziet om haar verhaal te vertellen, integendeel, ze heeft het helemaal met de hand uitgeschreven op twee multomapblaadjes. Van W. is vooral doodsbang dat ze naar de gevangenis moet. Omdat ze een man uit Almelo lastigviel.