Bloemen en lichtjes als eerbetoon aan geliefde ijsmaker Giancarlo Talamini: ‘Een groot verlies voor Almelo’

‘Rust zacht Giancarlo’, staat in sierlijke letters op een brief bij een bos bloemen die op de grond is neergelegd. In de schaduw branden op deze zomerse dinsdagochtend waxinelichtjes. Ook achter achter de twee deurklinken van de voormalige ijssalon aan de Grotestraat 35 zijn bloemen gestoken. Een fleurig en stil eerbetoon aan Giancarlo Talamini, telg van een in Nederland vermaarde Italiaanse ijsfamilie.