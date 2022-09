BMW in brand gestoken in Almelo, ook brandstichting vermoed bij woning

Geluk bij een ongeluk voor Heracles

ALMELO - Voor Heracles begon Deadline Day op stormachtige wijze, maar nadat de wind was gaan liggen en alle rook was opgeklaard, werd de oogst op de slotdag van de transferperiode duidelijk: nul komma nul. Over een dag waarin meer mislukte dan lukte, en over een geluk bij een ongeluk.

31 augustus