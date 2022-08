Boer wil na weigeren trekkers alsnog verhaal halen bij gemeentehuis in Almelo, politie houdt hem tegen

Alsnog verhaal halen: schermutseling met agenten

Een klein groepje boeren, dat zegt de groep met tractoren te vertegenwoordigen die vanmorgen zijn, wilden na de beëindiging van de manifestatie in defilé met circa 30 tractoren voorlangs gemeentehuis rijden. Op die manier willen ze een statement maken. De politie staat dat niet toe. Boeren zijn daar op hun beurt weer boos over. Ze zeggen dat ze dan ook de manifestatie niet opbreken. Een vertegenwoordiging van de politie is weggelopen om opnieuw te overleggen. Behalve in defilé rijden, willen boeren ook gesprek burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo om toe te lichten waarom ze hier staan. Een boer besloot daarop alsnog naar het gemeentehuis te lopen, maar werd tegengehouden door de politie. Daarbij ontstond een schermutseling met agenten. Demonstranten liepen achter de boer aan en scandeerden ‘Schaam je kapot’. De boer riep de demonstranten daarop terug te gaan naar de Haven Noordzijde. Daar is nu overleg met politie. De sfeer is inmiddels weer tot bedaren gekomen. Van alle kanten zijn politieagenten naar het gemeentehuis in Almelo gekomen.

Strenge voorwaarden gemeente

Door de gemeente was vooraf aangegeven dat de manifestatie plaats mocht hebben, maar onder strenge voorwaarden : zo is er plek voor maximaal 500 actievoerders, moeten ze in aangewezen vakken blijven staan en is het niet toegestaan brandbare materialen aan te steken of te barbecueën. Er was vooraf geen vergunning aangevraagd.

Klaar op het middaguur

De sfeer rondom het Almelose gemeentehuis was tijdens de manifestatie gemoedelijk. De boeren delen al de hele ochtend krentenbollen en hutspotpakketten uit. Rond de middag is de groep uitgedund tot zo'n vijftig personen. De protestactie mag tot maximaal 12.00 uur duren en voor 12.30 uur moeten alle actievoerders zijn verdwenen nadat ze het protestvak en directe omgeving schoon hebben achtergelaten. Het is hen verder niet toegestaan om in de stad wegen, kruisingen of in- en uitgangen van omliggende woningen of gebouwen te versperren of te blokkeren.