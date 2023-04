Boosheid over de manier waarop extra geld voor bieuwe basisschool in Geesteren wordt toegekend: ‘We worden buitenspel gezet’

Politie slaat alarm vanwege forse toename diefstal­len van e-bikes in Borne

Het aantal diefstallen van e-bikes is in Borne in een jaar tijd verdrievoudigd. Vorig jaar werd 114 keer aangifte gedaan. Dat waren er in 2021 'slechts’ 32. De meeste diefstallen vinden plaats op straat. Maar ook bij woningen en uit garages en schuren.