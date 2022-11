Bornerbroek bleef niet ongeschonden, maar de oorlog leverde ook bijzondere verhalen op: ‘Even stoppen, mijn vrouw is aan het bevallen’

Plannen voor windmolens bij Almelo, Vriezen­veen en Geesteren doorgezet: er is plek voor 25 ‘reusachti­ge’ turbines

ALMELO/VRIEZENVEEN/TUBBERGEN - Het verzet van mensen die in de buurt wonen is hevig, maar toch komen er waarschijnlijk grote windmolens in het grensgebied van Almelo, Tubbergen en Twenterand. De drie gemeentebesturen hebben namelijk besloten door te gaan met de plannen. Hoeveel windmolens er moeten komen, bepalen de gemeenten later, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er plek is voor 25 grote turbines.

