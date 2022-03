Bornerbroek is een dorp in verdrukking, maar rekent bestuurderspartij CDA daar niet op af: hoe kan dat?

Stemmen als je gevangen bent of in het ziekenhuis ligt, hoe doe je dat? Met een volmacht

ALMELO - Stemmen doe je in vrijheid. Maar wat als je gedetineerd bent, zoals in gevangenis de Karelskamp in Almelo? Of je bent aan het ziekbed gekluisterd in het ziekenhuis ZGT Almelo? Voorheen werden stemlokalen ter plekke ingericht. Deze week niet. Wat nu? De escape: een volmacht.

14 maart