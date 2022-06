Bornerbroekers Beijen en Stamsnijder speciale gasten op racecircuit Sachsenring: ‘Hij mag er wel even opzitten’

Amerikaan­se blueslegen­de speelde één keer in Almelo, dat concert in de oude Kolkschool verschijnt nu op cd

ALMELO - De Amerikaanse bluesartiest Wallace Coleman gaf in 2019 een indrukwekkend optreden in de voormalige Kolkschool in Almelo. Van het concert van de mondharmonicaspeler op het toenmalige podium van Paco Plumtrek werden geluidsopnamen gemaakt. Die opnamen van de akoestische bluesmuziek bleken dusdanig goed te zijn, dat het concert sinds deze week op cd is verschenen.

25 juni