Boze Dorpsraad Albergen gooide het bijltje er bij neer, maar hoe voelen de andere Tubbergse dorpen zich?

‘Tante Marie’ uit Enschede is 100 jaar: ‘Parachute springen, ben je gek? Laat mij hier maar mooi zitten’

Hoe word je 100 jaar? Dat is best simpel, volgens Maria Johanna Koster-Van Klaveren: „Adem haaln en gewoon vedan.” Zij viert deze maandag haar 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Twekkelerveld.