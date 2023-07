Terwijl zijn woning in brand staat, haast Almeloër zich naar boven: ‘Ik dacht meteen aan die kinderen’

Met poll Stelling: schandalig dat kwetsbare Twentena­ren wekenlang zonder huishoude­lij­ke hulp zitten

Een grote groep Twentenaren moet het de komende weken doen met veel minder, of zelfs helemaal geen huishoudelijke hulp. Niet alle zorgorganisaties zijn er in geslaagd om voldoende personeel te vinden voor tijdens de zomervakantie. Dat er daardoor wekenlang helemaal geen hulp beschikbaar is, is voor het eerst. „Wat moet ik nu?”