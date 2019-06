Brand bij Bolletje in Almelo onder controle: drie brandweermensen bevangen door hitte

Provincie ziet niets in soloplan­nen voor bedrijven­ter­rein langs A35 in Almelo

21 juni ZWOLLE/ALMELO - De provincie ziet helemaal niets in de soloplannen van Almelo voor een nieuw bedrijventerrein langs de A35. „Dit is lijnrecht in strijd met de afspraken die we hierover hebben”, zegt gedeputeerde Eddy van Hijum.