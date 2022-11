Brand in fabriek Bolletje in Almelo

3000 teckels zoeken een nieuw baasje; wie ze wil hebben, kan zich bij Maaike (83) in Almelo melden

ALMELO - Het is een eigenwijs, ondeugend veelzijdig, humoristisch, trots en bovenal fotogeniek dier: de teckel. In de Duitse stad Passau is er zelfs een museum ter meerdere eer en glorie van dit illustere hondenras. Ook Almelo heeft een teckelmuseum: in het appartement van rasverzamelaar Maaike Hoek (83). Maar is er nog toekomst voor deze collectie? Zo ja, dan is er hulp nodig.

