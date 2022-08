Brandweer blust brand bij politie in Almelo, rookontwikkeling in serverruimte

Uitslaande brand in door burgemees­ter gesloten woning in Almelo, stroom in buurt uitgeval­len

ALMELO - In een woning aan de Vinkenstraat in Almelo heft in de nacht van dinsdag op woensdag een uitslaande brand gewoed. De schade aan de woning is groot. Het pand werd eerder al gesloten door de burgemeester van Almelo, vanwege overtreding van de Opiumwet.

17 augustus