Brandweer breekt deur open om toiletbezoeker op Almelose begraafplaats te bevrijden

Pizzeria brandt uit in Almelo, brandweer Vriezen­veen helpt met blussen

ALMELO - Een pizzeria aan de Ootmarsumsestraat in Almelo is in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een uitslaande brand. De vuurzee in het restaurant was zo fel dat de brandweereenheden uit Almelo worden geassisteerd door eenheden uit Vriezenveen. Het pand is uitgebrand.

2 december