Brandweer kan oorzaak van verwoesting Picnic-pand in Almelo niet vinden

ALMELO - De hitte die de brand in het pand van boodschappendienst Picnic in Almelo teweeg bracht is zo groot geweest, dat de brandweer niet heeft kunnen achterhalen hoe het vuur ontstaan is. Het onderzoek naar de toedracht gaat wel door.

De vlammen sloegen metershoog uit het gebouw, van alle boodschappen en stellingkasten die erin stonden, was na het blussen niets over. De brand die vorige week zondag woedde in de loods van boodschappendienst Picnic, aan de Zeearend in Almelo, maakte - gelukkig - geen menselijke slachtoffers. Maar de materiele schade was enorm.

Wilde theorieën

Veertig brandweerlieden uit de hele regio waren vanaf 23 uur ‘s avonds twee uur bezig om de vuurzee te bestrijden. Tot ver na middernacht werd nageblust. Daarna werden - voornamelijk op sociale media - al snel de wildste theorieën gedeeld over de oorzaak. Picnic zelf wilde daar niet op reageren, omdat iedere onderbouwing ontbrak. De boodschappenservice zei het onderzoek van de brandweer af te wachten.

Die laat maandag weten dat er geen oorzaak kon worden vastgesteld. Daarvoor bleek het gebouw te zwaar beschadigd. „Het vuur heeft zoveel schade veroorzaakt dat er geen sporen te traceren zijn”, zegt brandweerwoordvoerder Aukje Haarman. „We kunnen ook niet zeggen waar het begonnen is.”

Alles vernietigd

Vaak kan de brandweer het beginpunt van de brand, na het blussen, wel achterhalen, legt Haarman uit. Dan is er bijvoorbeeld één plek donker zwartgeblakerd en is het daarboven iets lichter. Omdat het bij Picnic binnen zo heet geworden is, en alles vernietigd is, is zo’n plek nu niet te herleiden.

Het onderzoek naar de toedracht gaat wel verder, maar zal vooral door de verzekeraar worden gedaan, geeft Haarman aan. „Zij kijken of ze dat op basis van andere informatie kunnen achterhalen.” De brandweerwoordvoerder geeft aan dat dat nog zeker weken gaat duren en dat onduidelijk is of de oorzaak ooit gevonden zal worden.

Volledig scherm Het pand van Picnic in Almelo. © Wouter de Wilde | WDW Foto's