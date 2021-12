Broers veroordeeld tot celstraf en jeugd-tbs voor doodslag op Lotte (14) uit Almelo

Heftige taferelen donderdag in de rechtbank Almelo, waar de nabestaanden van de omgebrachte Lotte het vonnis aanhoorden tegen de twee broers uit Wierden. Er was massale belangstelling van de media voor de uitspraak in de spraakmakende zaak. De ouders hebben duidelijkheid over de toedracht van het drama, waarin hun Lotte ongewild de hoofdrol speelt. De emoties liepen hoog op na het uitspeken van de straf. „De broers hebben het grootste goed dat Lotte had van haar afgenomen, haar leven”, zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis.

Volop bewijs voor rol van de twee broers

De rechtbank acht bewezen dat de twee broers, toen nog 15 en 17 op 10 januari van dit jaar met Lotte naar industrieterrein het Wendelgoor zijn gereden om haar te straffen voor het versturen van een naaktfoto van de oudste broer, het zogenaamde sexting. Die strafexercitie liep volledig uit de hand. Ze kreeg klappen en trappen en de oudste probeerde haar te wurgen. Lotte werd diezelfde avond dood aangetroffen door de vader van de broers, die thuis waren gekomen met een verhaal dat ze iets in het water hadden zien liggen dat op een mens leek.

Grootste rol voor de oudste

De rechtbank is ervan overtuigd dat de oudste broer Lotte heeft omgebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) trok alles uit de kast om de bewijslast rond te krijgen. Op de handschoenen van de oudste werd DNA-materiaal en bloed van Lotte aangetroffen. Bij de jongste van de twee was dit niet het geval. Eenmaal aangehouden, zette de politie de twee broers bij elkaar in de hoop dat ze met elkaar over hun gruwelijke geheim zouden praten. En dat deden de twee voluit, Met name over de rol die ze hadden gespeeld en hoe ze er met een zo laag mogelijke straf onderuit zouden kunnen komen. De gesprekken tussen de broers werden heimelijk getapt. Die gesprekken werden door het OM in het dossier gebracht.

De rechtbank is ervan overtuigd dat de broers samen verantwoordelijk zijn voor de dood van Lotte. Ze hebben er samen voor gezorgd dat Lotte kwam te overlijden en hebben samen gezorgd voor het verhullen van het lichaam. Deskundigen waren het er niet over eens hoe Lotte precies om het leven is gekomen. Ze werd gevonden in een sloot. Haar lichaam was toegedekt met het maaisel van riet. Het lichaam vertoonde sporen van verwurging, maar ook verdrinking is een mogelijkheid die lange tijd is geopperd. Advocaat Desirée Greven vroeg daarom twee weken geleden vrijspraak voor haar cliënt.

De rechtbank vertelde wat er is gebeurd. „Lotte is door verwurging gedood. Op haar hand, hals en ledematen zijn onderhuidse bloeduitstortingen aangetroffen door stoten slaan en schoppen. Krasletsels zijn na haar dood ingetreden door slepen. Lotte was dood toen ze te water raakte”, ze zei de rechter. „Er zijn veel letsels toegebracht door vallen, slaan en stoten.”

Zwakbegaafd en een stoornis

Beide jongens zijn volgens deskundigen die hen observeerden, zwakbegaafd en hebben een ontwikkelingsstoornis. Daarom is behandeling in een jeugdinrichting (jeugd-tbs) op zijn plaats. De rechtbank gaat daar in mee. In de praktijk kan het er op neer komen dat de twee langere tijd behandeld moeten worden. Ook als ze meerderjarig zijn, kan de rechtbank gelasten dat de jeugd-TBS wordt omgezet in TBS. Dat betekent dat de twee niet zomaar binnen een jaar of twee jaar weer vrij over straat zullen lopen.

Quote De broers hebben het grootste goed dat Lotte had van haar afgenomen, haar leven Jeugdrechter bij het uitspreken van het vonnis.