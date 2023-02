Broodjestesters beoordelen broodje in Almelo: 'Het is hier een groot feest'

Voor het populaire TikTokaccount Broodjestester recenseren de broers Martijn, Jochem en Friso Nelis belegde broodjes door heel Nederland. In hun nieuwste video is dat een broodje kip in Almelo.

De drie broers hebben al veel belegde broodjes getest voor hun TikTokaccount, dat nu ruim drie jaar bestaat. Ze geven in hun video’s hun ongezouten mening over een sandwich en beoordelen die met een aantal sterren. De broers doen dat met succes, want op TikTok hebben ze inmiddels 127.200 volgers.

Jack’s Vers Belegde Broodjes

De broers vragen hun volgers waar ze absoluut eens een broodje moeten eten. In de nieuwste video recenseert Martijn het broodje kip van Jack’s Vers Belegde Broodjes, bij SuperTank. “Eindelijk in Almelo”, begint Martijn de video. Hij filmt dit keer alleen, het lijkt erop dat zijn broers niet zijn meegekomen.

“Ik denk dat we er wel een jaar lang mee bestookt zijn om hierheen te gaan. Het schijnt het beste broodje van Almelo te zijn. We gaan kijken of het het waard is om twee uur hier naar toe te rijden vanuit Haarlem.”

Broodje hete kip

Martijn test bij de broodjeszaak aan de Henriëtte Roland Holstlaan een broodje hete kip. “Hun meest bekende broodje.” Hij neemt een hap en oordeelt met z’n mond vol: “Het is allemaal vers. Saus is lekker, een knoflooksausje met sriracha. Kip is ook oké. Voor een tankstation zeker een prima broodje.”

De beoordeling

Martijn beoordeelt het broodje – op een schaal van 5 sterren – met 3 en 3/8 sterren, dus bijna 3,5 sterren. “Zeker een prima broodje. Ben je in de buurt van Almelo dan kun je hem zeker halen. Is het het waard om helemaal vanuit Haarlem naar Almelo te rijden? Nee, dat niet.” Voor de gezelligheid is een bezoekje aan Jack’s zeker een aanrader volgens Martijn. “Ze maken er hier één groot feest van”, besluit hij de video.

