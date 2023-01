Brrr! Maarten en Tommy gaan het ijskoude Almelose water in op DipDag

indebuurtIn de winter een duik nemen in het ijskoude water van een vijver, sloot of kanaal. Ga jij het doen? Wie 2023 nog fris wil inluiden kan deze vrijdag (de dertiende) meedoen aan de landelijke DipDag. Ervaren dippers Maarten en Tommy uit Almelo gaan in het ijskoude natuurwater: “Het is heerlijk.”

“Het is pure yoga”, vertelt Maarten Smelt. Bij dippen ga je heel rustig het koude natuurwater in. Je gaat niet zwemmen, maar blijft zo’n twee minuten rustig zitten. Het is belangrijk dat je bewust let op je ademhaling. De kou van het water is dan goed voor onder meer je bloedsomloop en immuunsysteem. Sommigen doen aan run-dip-run: die gaan tijdens hun hardlooprondje kort dippen, anderen gaan alleen even het water in.

Dippen op Indiëterrein

Maarten doet al zo’n drie jaar aan run-dip-run. Hij gaat het water in bij het Indiëterrein. “De mensen in het appartementencomplex groeten me vaak als ik aan kom rennen in mijn korte broek. Van dippen krijg ik een euforisch gevoel, het is supergezond voor je lijf en leden en een overwinning op je eigen mind.”

Tommy van der Wal dipt ook in het water bij het Indiëterrein. Soms gaat hij naar Het Grasbroek vlakbij Bornerbroek. “Ik vind het heerlijk. Dippen doe ik nu ongeveer zes maanden. Ik merk dat ik sneller herstel van een zware training als ik ga dippen.”

Volledig scherm Maarten aan het dippen in het water bij het Indiëterrein. © Maarten Smelt

Landelijke DipDag

Vrijdag 13 januari is de landelijke DipDag. Deze dag gaan dippers door heel Nederland het koude water in om aandacht te vragen voor de voordelen die de kou heeft op je lichamelijke en mentale gezondheid. Het is dit jaar voor het eerst dat deze dag wordt gehouden in Nederland.

Dippen in Almelo

Wil jij zelf eens ervaren hoe het is om te dippen in koud water? Maarten of Tommy gaan graag met je mee. Op sportrusten.nl vind je hun contactgegevens. Plannen om het alleen of met vrienden doen? Blijf dan niet te lang in het water. Drie minuten is lang zat en maakt er vooral geen wedstrijd van, schrijft Sportrusten.