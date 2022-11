Buren begluurd ? Nee dus: camera mag blijven hangen bij winkelpand in Almelo

Het gaat om een winkelpand in de Grotestraat Zuid. Beneden een winkel, boven een huurder. De huurder moet via de achterkant met een vaste trap naar binnen. Er is een parkeerplaats voor vijf plekken en een schuurtje. Dat schuurtje hoort bij die bovenwoning.

Parkeerplaats

Inbreuk?

Toen kwam de rechtszaak. Mag dat, die camera's. De rechter vindt dat er inderdaad een inbreuk op de privacy wordt gemaakt. Maar die is klein. De woning staat er niet op, en als hij bij zijn schuurtje is, staat hij er maar klein op. Bovendien is de (bol)camera vast en kan hij niet inzoomen of draaien. Dan is er nog de deurbelcamera. Die gaat alleen aan als er iemand belt. Dan moet de bovenhuurder al net toevallig in de buurt zijn om in beeld te komen.