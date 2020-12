Burger bestellen? Man (25) valt in slaap in McDrive in Almelo

ALMELO - Een medewerker van de McDonalds aan de Laan van Iserlohn in Almelo keek vrijdagavond vreemd op. Een klant had in de McDrive bij de eerste paal een bestelling geplaatst, maar verscheen niet aan bij het raam om het eten op te halen. De man bleek in zijn auto in slaap te zijn gevallen.