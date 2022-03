Busstation centrum Almelo voor 2 miljoen op de schop: minder haltes, klinkers eruit voor bomen en groen

Eerste Oekraïense kinderen arriveren vanavond in Almelo

Het is een wrange primeur. Zaterdagavond arriveren de eerste oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in onze regio. Een groep van 20 personen, grotendeels kinderen, is al dagen onderweg vanuit de belegerde hoofdstad Kiev. Zij vinden een warm welkom bij De Banier in Almelo. De bedden staan klaar, de borsjt pruttelt in de pan.

5 maart