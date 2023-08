Café Morshuis dicht? Dat nooit, dus springt Walter uit Albergen vrijwillig bij achter de tap

Linda en Marc geven Almelose bh-gigant MAGIC Bodyfashi­on uit handen: ‘Als het maar in Twente blijft’

Zichtbare bh-bandjes, een opvallende lijn van een onderbroek of iets té getekend jurkje? MAGIC Bodyfashion heeft er waarschijnlijk een oplossing voor. Het internationale bedrijf in ondermode van Linda Leestemaker en Marc de Graaff is al heel wat jaren gevestigd in Almelo. En het gaat lekker. Toch komt de onderneming in andere handen. Al lag er wel een voorwaarde op tafel: dit bedrijf mag nooit meer uit Twente verdwijnen.