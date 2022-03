Canisius in Almelo gooit het roer om; kortere lessen en meer vrijheid voor leerlingen

Twentse verpleeg­hui­zen moeten nog altijd besmette bewoners isoleren: ‘Ik hoop dat het 15 maart stopt’

ALMELO/OLDENZAAL - Ongeveer honderd bewoners van verpleeghuizen in Twente zijn momenteel besmet met corona. Een groot deel daarvan zit op zijn of haar kamer in isolatie. Maar niet iedereen. „Er is wat speelruimte”, zegt de Twentse zorgbestuurder.

7 maart