‘Captain of Industry’ Gerard Sanderink laat zich niet leiden door Rian van Rijbroek

Schrijnend tekort aan huisartsen in Almelo, maar patiënt Gerard laat het er niet bij zitten

27 januari ALMELO - Het is prachtig in Almelo, zegt Gerard Wiltink. Maar waarom is het dan zo moeilijk om hier huisartsen naar toe te krijgen? Hij is als patiënt een actie begonnen om de huisartsen te steunen. Met hulp van bekende Almeloërs. „Ik kijk wel hoever ik kan komen.”