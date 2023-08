Carla doet voor het veertigste jaar mee aan Kunst in Ootmarsum: ‘Alle keren was het aangenaam’

En terug naar het begin betekent terug naar Parijse sferen. „De allereerste Kunst in Ootmarsum was gebaseerd op het Place du Tertre, het bekende kunstplein in Parijs”, vertelt voorzitter Frans Bolscher. „Het was een soort Franse Markt. Ootmarsummer Martin Loman kwam met het idee nadat hij met z’n vrouw in Parijs was geweest. De Franse sfeer van het begin willen we ter gelegenheid van het jubileum laten terugkeren.”