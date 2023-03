CDA-voorman Rick Brinks in Almelo: ‘BoerBurgerBeweging moet water bij de wijn doen’

Positief volgens Brinks is dat BBB geen absolute meerderheid lijkt te behalen in de provincie Overijssel. Dat laat de meest recente peiling van I&O Research deze zaterdagmorgen zien. Er is voor het CDA nog een kans, stelt hij optimistisch vast op de verkiezingsmarkt op de Koornmarkt.

Stemming BBB kan niet beter

Brinks: „Wij schommelen tussen tweede en derde partij. Dat zijn vier tot zes zetels. Dat het nu moeilijk is voor ons, komt omdat de rijksoverheid niet duidelijk is over het stikstofdossier. Ik praat veel met boeren. Vooral pasmelders en piekbelasters weten niet waar ze aan toe zijn. Bovendien is het makkelijk voor een nieuwe partij als BBB om dingen te roepen.”

Quote Zo snel groeien is een risico. Dat zagen we eerder bij Forum voor Democratie. Daar zijn fouten gemaakt, waarvan wij konden leren Jeffrey Rouwenhorst (BBB)

Pal naast het CDA staat de kraam van BBB op de Koornmarkt. Die partij wordt volgens polls de grootste in de provincie. „De stemming is behoorlijk euforisch”, lacht Jeffrey Rouwenhorst uit Wierden. Hij staat op de 14e plek voor BBB-lijst. Eerder was hij voor lokale partijen wethouder in Wierden en gemeenteraadslid in Haaksbergen.