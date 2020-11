Celstraf geëist tegen Almelose zzp'er om grote hennepkwekerij in Ommen

Column Laten we vuurwerk­ver­bod nog een jaartje uitstellen. Maar als vinger eraf ligt, zelf verbandje erom doen

15 november De 34ste week thuiswerken is achter de rug. Sinds half maart maken we Tubantia vanuit honderden zolderkamers, keukentafels, privékantoortjes en hier en daar een luie stoel. Als het goed is merkt u daar als lezer en volger van onze onlinepodia helemaal niets van. En dat is mooi. Een laptop en een mobiele telefoon volstaan, hoewel onze vormgevers iets meer hardware nodig hebben. Ons moederbedrijf DPG Media voert een glashelder coronabeleid. De oekaze luidt: thuiswerken! Prima, dan doen we dat.