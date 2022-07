Celstraf voor ‘broze en oudere’ hennepkoeriers die honderden kilo’s smokkelden voor Almelose hennepbende

Adèle E. (61) en Berend Jan R. (65) zijn door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor het smokkelen van honderden kilo’s hennep naar grote steden in Duitsland. Zij werkten voor een grote hennepbende uit Almelo. De vrouw is veroordeeld tot 8 maanden cel, de man moet 32 maanden zitten.

De 65-jarige was verantwoordelijk voor zeker 25 drugstransporten, oordeelt de rechtbank. Per transport gingen er tientallen kilo’s vanuit een mini-opslag in Almelo naar Duitse steden als Berlijn, Bremen en Rostock. R. was de regelaar en reed tijdens de nachtelijke smokkelritten met zijn Mercedes voor de auto uit waar de lading drugs in zat.

Oudere verdachten

Adèle E. is volgens de rechtbank een van die smokkelaars. Zij was goed voor zeker zes ritten. Tijdens de zitting ontkende de vrouw dat zij drugs smokkelde. Zij vertelde dat ze achter R. aanreed omdat ze wilde handelen in tweedehandskleding. R. wist goed de weg in Duitsland. Van dat verhaal geloofde de rechtbank echter niets.

Ondanks dat de het gaat om oudere verdachten met een broze gezondheid - zoals de officier van justitie zei - worden beiden veroordeeld tot maandenlange onvoorwaardelijke celstraffen. De man moet ruim 32.000 euro afstaan, wat hij verdiend had met de transporten. Omdat de vrouw wordt vrijgesproken van enkele ritten naar Bremen, is de straf in haar zaak lager dan de 12 maanden die de officier van justitie eiste.

Heterdaad

De Duitse en Nederlandse politie betrapten R. op heterdaad in 2018. Op een parkeerplaats in het Duitse Wilsum, over de grens bij Tubbergen was hij net van plan om 25 kilo softdrugs in de kofferbak van koerier H. te tillen. Diezelfde dag vond de politie 60 kilo hennep in de opslagbox in Almelo, waar R. vaak kwam.

Die opslag stond op naam van Wiebe van B., veroordeeld kopstuk van een grote Almelose hennepbende. Van B. huurde de opslagbox. Hij en de andere medeverdachten in die megazaak zijn in 2020 veroordeeld tot jaren celstraf. Het hoger beroep loopt nog.