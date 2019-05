Chaneldief steelt voor 500 euro aan parfum in Almelo

De politie heeft nu videobeelden openbaar gemaakt waarin te zien is hoe de man, in maart van dit jaar, eerst een testfles pakt en vervolgens met een tang de beveiliging verwijderd. De fles verdwijnt in zijn jas, gevolgd door meerdere flessen parfum die hij in zijn schoudertas stopt. De tas is mogelijk geprepareerd, want het alarm ging niet af toen hij de winkel verliet.