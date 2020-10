Chauffeur van Bolk uit Almelo zwaargewond bij ongeval met vrachtwagen in Zuid-Duitsland

Dronken man spuugt agente vol in het gezicht bij arrestatie in Almelo en roept dat hij corona heeft

10 oktober ALMELO - Een 42-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats is donderdagmiddag opgepakt in Almelo, nadat hij een agente vol in het gezicht heeft gespuugd en zei dat hij corona had. De man zit nog vast, tegen hem is door de agente aangifte gedaan wegens poging tot zware mishandeling.