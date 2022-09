Choas op Almelose kruising na aanrijding

nabeschouwing Af en toe billenknij­pen bij Heracles achterin

Het was een typisch gevalletje van ‘inpakken en wegwezen’. Het voetbal van Heracles vrijdagavond uit bij Telstar was verre van goed en fraai, maar de 3-0 zege leverde de Almelose club wel de drie gewenste punten op. En daar is het de ploeg vooral om te doen.

13:24