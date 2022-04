Christy uit Almelo zorgt dat buitenlandse werknemers in een prachtig huis terechtkomen

Yolanda (42) steekt ten einde raad haar eigen huis in brand, en nu wil ze euthanasie

Dagenlang weet Yolanda V. uit Almelo de stemmen in haar hoofd te negeren. Dagenlang ook belt ze Dimence om hulp. Tevergeefs. Na vijf dagen houdt ze het niet meer en doet ze wat de stemmen zeggen: ze sticht brand in haar huis. Deze maandag bij de rechtbank maakt Yolande gewag van een lichtpuntje in haar bestaan: ze mag een einde aan haar leven maken.

12 april