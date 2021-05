Cindy (46) rookte, snoepte en zat hele dagen stil, ze gooide haar leefstijl radicaal om: ‘Ik voel me herboren’

Fietsers zijn bang om ‘slimme kruising’ diagonaal over te steken

23 april ALMELO - De kruising bij de Matrix in Almelo kreeg vorig jaar een nieuw fietspad, zodat de doorstroom voor fietsers zou verbeteren. In plaats van rechtdoor oversteken moeten fietsers nu diagonaal de weg overgaan. De Fietsersbond heeft nu zijn twijfels of de kruising wel verbeterd is voor de fietsers en gaat daarom op onderzoek uit.