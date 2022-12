Claudia en Sylvia pompen nieuwe energie in de binnenstad: ‘Trots op Winters Almelo en hulde voor Zwarte Parochie’

Aantal volledig elektri­sche auto’s in Almelo stijgt met 44 procent

ALMELO - Het aantal volledig elektrische auto’s in Almelo is afgelopen jaar met 44 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van TechTiek, die gegevens gebruikte van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In totaal rijden er in Almelo nu 85 elektrische auto’s per 10.000 inwoners, dat zijn er dus bijna zeshonderd.

