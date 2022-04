Coronaregels zijn weg, maar Sportcafé Schelfhorst in Almelo zit nog altijd dicht, hoe kan dat?

Want medewerkers van Sportbedrijf Almelo runden het café vroeger. Tot samen met de gemeente Almelo werd besloten om de horeca af te stoten en bij verenigingen aan te kloppen. Met het verzoek of zij misschien de exploitatie op zich wilden nemen.

Zelf runnen

„Dat lukt tot nu toe best aardig”, zegt Cas Oude Avenhuis van Sportbedrijf Almelo. „Zo doen de volleyballers van Aastad zelf de bardienst in de sporthal van het Windmolenbroek, als ze daar wedstrijden of trainingen hebben gehad. En in de IISPA zijn eveneens clubs betrokken bij de horeca. Dat draait goed.”

Sportcafé Schelfhorst is echter een zorgenkindje. Tot nu toe is geen enkele gebruiker van de sporthal echt bereid gevonden om de deuren van de horecagelegenheid open te zetten en de tap weer aan te sluiten. „Het is niet dat er geen gesprekken zijn geweest”, weet Cas. „Maar we zijn er nog niet uitgekomen. Het is waarschijnlijk lastig om voldoende vrijwilligers te vinden om het sportcafé te runnen. En je had natuurlijk corona.”