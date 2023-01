Coulisse uit Enter wint prestigieuze innovatieprijs op technologiebeurs in Las Vegas

Bonje om een parkeer­plaats loopt hoog op: ‘Dit is pesterij en intimida­tie’

Wie mag er gebruik maken van het parkeerterrein naast stoffeerderij J&J Fashion aan het Westeinde in Vriezenveen? En vooral: wie niet? Die kwestie houdt al ruim tien jaar de gemoederen in de directe omgeving bezig. Een pasklaar antwoord is er nog steeds niet. Zelfs een kort geding bracht donderdag geen helderheid.

15:33